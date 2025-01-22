小泉今日子と令和ロマンがスタジオMCを務めるNetflixリアリティシリーズ『オフライン ラブ』が、Netflixにて2月18日より全10話一挙世界独占配信されることが決まった。併せて、キーアートと予告映像も解禁された。【動画】スマホもパソコンもない恋愛って？『オフライン ラブ』予告編舞台となるフランス・ニースの地に集まった、お互いの顔も名前も知らない男女10人。デジタルデバイスを全て手放し、ガイドブックだけを片手