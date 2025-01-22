全米野球記者協会会員の投票による２０２５年度野球殿堂入りが２１日（日本時間２２日）発表され、史上２人目の満票当選が期待されたイチロー氏は１票足らない９９・７％で歴代２位だった。歴代１０位までは次の通り。１位Ｍ・リベラ（救援投手・ヤンキース）２０１９年１００・０％８２勝６０敗６５２セーブ防御率２・２１２位Ｄ・ジーター（遊撃手・ヤンキース）２０２０年９９・７％打率３割１分、２６０本塁打