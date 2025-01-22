全米野球記者協会会員の投票による２０２５年度野球殿堂入りが発表され、イチローとともに資格取得初年度で通算２５１勝のＣＣ・サバシア投手も選出された。１９８０年生まれの左腕は１９９８年インディアンス（現ガーディアンズ）の１巡指名でプロ入りし２００１年にデビューし、いきなり１７勝をマーク。この年同じようにマリナーズでメジャーデビューしたイチローの新人王投票満票を阻止する１票を獲得した。巨漢のオーバー