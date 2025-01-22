アットホームな雰囲気が魅力の「竹島水族館」。深海生物の展示種類数が全国ナンバーワンレベルとも言われる、愛知県蒲郡市にある水族館です。開催中の企画展「怒ってるぜ」展は、名前や外見、行動がまるで怒っているような生き物を集めた、ちょっと変わった企画展です。仕掛け人に、飼育のエピソードとともに話を聞きました。 竹島水族館では、珍しい深海生物など約4500匹の生き物を飼育していて、魚