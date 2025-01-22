人気リゾート地として知られるタイのプーケットが今、深刻な「ごみ問題」に直面している。白い砂浜と活気ある夜の街は海外からも魅力的。コロナのパンデミック後、観光客が急増したが、それに伴って膨大な量のごみも発生した。 【画像】処理が追い付かず積み上がる大量のゴミ…家の中でもマスク、子供は外に出られない 毎日約1100トンの廃棄物が島中から集められ、1カ所の埋立地に送られている。しかし、焼却さ