映画『エイリアン：ロムルス』のフェデ・アルバレス監督が、続編で「未知の領域に踏み込む」と予告した。現在、ロド・サヤゲスとともに2024年に公開された同SFホラー映画の続編の脚本を共同執筆中のアルバレス監督が、「エイリアン」次回作のストーリーが大胆で新しい方向に進むかもしれないと明かした。 【写真】『エイリアン』と言えば女優シガニー・ウィーバー！復帰には前向きとの報道