米国のドナルド・トランプ大統領が就任初日から自身が敗北した２０２０年大統領選挙結果を指して「完全に操作された選挙」と発言した。トランプ氏は当時バイデン前大統領に敗北した直後、不正選挙に言及し、今回の選挙過程でも機会があるたびに同じ主張を繰り返してきた。トランプ氏は２０日（現地時間）、ワシントンＤＣ議会内での就任式を終えた後、下の階にある議会訪問者センターに移動した。ここには就任式の現場に招待されな