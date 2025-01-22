韓国の金融市場は２１日、トランプ米大統領の発言によりジェットコースターに乗った。ソウル外国為替市場でウォン相場は午後３時３０分基準で前日終値より１２．２０ウォンのウォン高ドル安となる１ドル＝１４３９．５ウォンで取引を終えた。１４３０ウォン台に進入したのは昼間の終値基準で先月１８日の１４３５．５０ウォンから１カ月月余りぶりだ。弾劾政局の余波で１４７２ウォン水準までウォン安が進んだ昨年末と比較すると約