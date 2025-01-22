「1月22日」。今日は何の日でしょう？答えは「カレーライスの日」学校給食に提供されたことが記念日のきっかけに明治時代、山形県の小学校で始まったとされている学校給食。第二次世界大戦で一時中断されていましたが、その後再び再開。そして、1982（昭和57）年1月22日、学校給食創立35周年を記念し、全国の小中学校の児童約800万人にカレーライスの給食が出されました。それにちなんでこの日を「カレーの日」として、その後今日