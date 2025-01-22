【エルサレム＝福島利之】イスラエル軍トップのヘルツィ・ハレビ軍参謀総長は２１日、３月６日付で辞任すると表明した。声明によると、ハレビ氏は２０２３年１０月のイスラム主義組織ハマスの越境攻撃について「軍の過失に対する責任を認める」と辞任の理由を説明している。ハマスの攻撃に関しては、事前に動きを察知しながら十分な体制を取らなかったとの批判がくすぶっていた。イスラエル国内では、ベンヤミン・ネタニヤフ首