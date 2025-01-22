米野球殿堂は21日（日本時間22日）、今年の殿堂入り表彰者を発表し、イチロー氏（51）=本名鈴木一朗=がアジア人で初めて選出された。原則として引退から5年以上の元選手らが対象で、候補者1年目での殿堂入りとなった。イチロー氏は「日本のプレーヤーとして初めてということで大変光栄なこと」と喜びを語った。シーズン安打の大リーグ新記録を達成し、試合後の記者会見で笑顔を見せるイチロー=2004年イチロー氏は、プロ野球・