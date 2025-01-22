労働組合の中央組織・連合と経団連の労使トップ会談が22日、東京都内であり、今年の春闘が事実上始まった。物価高が続く中、賃上げが中小企業に広がるかが焦点となる。【そもそも解説】「春闘」で話し合う、賃上げって何なの？この日の会談で、連合の芳野友子会長は「ここ数年にわたり動き始めた賃上げの流れを滞らせることは絶対に避けなければならない。賃金、経済、物価を安定した巡航軌道にのせる春闘にしていきたい」と語