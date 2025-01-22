和牛への投資名目で現金3700万円あまりを違法に集めたとして、食肉会社を経営する男ら2人が逮捕されました。逮捕されたのは、愛知県岡崎市の食肉会社「マルヨ」の代表取締役亀谷伸昇容疑者(58)と、マルヨの渉外部長の森麻矢容疑者(52)です。警察によりますと、2人はおととし4月までのおよそ8カ月間に、男性3人から和牛への投資名目で元本の保証などを約束して現金およそ3740万円を違法に集めた疑いが持たれています。亀谷