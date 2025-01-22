ダイソーで素敵なミニチュアを発見しました。『ミニチュア 王冠と杖』は、その名の通りミニチュアサイズの王冠＆杖。他の100均でも大人気の商品です。何より作りが精巧で、細かい部分までハイクオリティ。自分で組み立てるのも楽しみのひとつ。推しのマスコットを王様に変身させてみたら、可愛さ倍増ですよ♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ミニチュア 王冠と杖価格：￥110（税込）サイズ（約）：【王冠組立時外寸