見ているだけでワクワクするダイソーのキーホルダー売り場。便利な商品だけでなく遊び心満載なアイテムが登場することも！今回ご紹介するのは、スロットマシンがミニサイズになったような可愛いキーホルダー。ギミック付きで本物のように実際に動きます♡この手の商品は他だと500円前後しますが、200円とお得です！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：キーホルダー（スロットマシン）価格：￥220（税込）販売ショップ：