セリアで面白いおもちゃを見つけました。『カスタム迷路』は、お気に入りのカードを入れて、自分だけのデザインにできるという迷路ゲーム。ボールチェーンを付ければ気軽に持ち運べて、暇なときに遊べて便利。しかも迷路がそこそこ難しい、という嬉しい誤算も！ついハマってしまう大人が続出しそうなグッズです。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：カスタム迷路価格：￥110（税込）サイズ（約）：0.8×6.8×10cm販売ショッ