【シアトル＝帯津智昭】米大リーグのマリナーズなどで活躍し、日米通算４３６７安打を誇るイチロー（本名・鈴木一朗）氏（５１）が２１日（日本時間２２日）、日本人初の米国野球殿堂入りを果たした。投票された３９４票のうち３９３票を獲得し、得票率は９９・７％。史上２人目の満票にはわずかに及ばなかった。大リーグで１０年以上プレーし、現役を引退してから５年がたった選手が候補の資格を得る。殿堂入りには、全米野球