広島・内田湘大内野手（２０）が２１日、師匠直伝の新フォームで１軍定着を狙うと意気込んだ。４日から２０日まで沖縄県内で米大リーグ、カブスの鈴木誠也（３０）らとの合同自主トレに参加。鈴木からの助言で、昨季よりスタンスを狭めたシンプルな構えに変更し、手応えをつかんだ。昨季はチームの最終戦で１軍デビューを果たした若鯉。新打法で飛躍を目指す。沖縄での１７日間は、内田にとって充実した時間となった。打力向上