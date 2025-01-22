【プレスα特別版ラリー・ストーンズ記者】米国野球殿堂は21日（日本時間22日）、今年の殿堂入りメンバーを発表し、今月16日に日本でも殿堂入りを果たしたイチロー氏（51＝マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター）が日本選手初、アジア人選手初の殿堂入りを果たした。シアトル・タイムズ紙で長年マリナーズを担当し、本紙コラム「プレスα」も執筆するラリー・ストーン記者がイチロー氏について特別寄稿した。現役時代