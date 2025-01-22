アジア人で初めての米国野球殿堂入りし、記者会見するイチローさん＝21日、シアトル（共同）【ニューヨーク共同】米国野球殿堂は21日、今年の殿堂入りメンバーを発表し、マリナーズなどで通算3089安打をマークしたイチローさん（51）＝本名鈴木一朗＝が、アジア人として初めて選ばれた。日本人野手で初めて大リーグに挑戦し、走攻守に数々の偉業を達成した実績が評価された。満票には1票届かなかったが、イチローさんは中継テ