2021年1月に起きたアメリカ議会議事堂乱入事件をめぐり、トランプ新大統領が恩赦や減刑を認めたことを受けて、服役していた極右団体の創設者らが釈放されました。【映像】釈放された極右団体創設者トランプ新大統領は20日、2021年1月6日に発生し、多数の死傷者を出した議会乱入事件で起訴された約1500人を恩赦し、有罪となった服役囚を減刑とする大統領令に署名しました。扇動共謀罪などに問われた極右団体「オース・キーパ