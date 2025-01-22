広島・斉藤優汰投手（２０）が２１日、“大瀬良塾”での成果を今春キャンプで発揮すると誓った。年明けから２年連続でエース・大瀬良に師事。キャンプメンバーの振り分けは後日発表されるが「試合でも結果を出していかないといけない」と、自主トレで得た収穫を実戦の場で披露していく。この日はマツダでブルペン投球を行い、３５球を投げた。ブルペン前のキャッチボールは大瀬良と行い「『去年の、この時期よりいい』と言って