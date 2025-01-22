中学校の近くに事務所を開いていた疑いで暴力団幹部らを逮捕です。逮捕されたのは、指定暴力団関東関根組系の会長・吉田二郎容疑者（55）ら5人です。吉田容疑者らは、2023年、東京・江東区の中学校から80メートルほどの場所にある団地の部屋に、暴力団事務所を開いていた疑いが持たれています。組員の男（47）が、組員であることを隠して契約していたということです。