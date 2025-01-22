Joey Roulette[ワシントン ２１日 ロイター] - トランプ米政権がホワイトハウスの国家宇宙会議を廃止する可能性が高いと、関係者３人が明らかにした。同会議は実業家イーロン・マスク氏率いる宇宙企業スペースＸのロビイストが廃止を働きかけてきた。関係者によれば、トランプ氏の側近とスペースＸのロビイストであるマット・ダン氏はここ数カ月間に、国家宇宙会議は「時間の無駄」だと周囲に話し、その存続や、バンス副大統領