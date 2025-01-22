Steve HollandKanishka Singh[ワシントン ２１日 ロイター] - トランプ米大統領は２１日、中国系動画投稿アプリ「ＴｉｋＴｏｋ（ティックトック）」について、実業家イーロン・マスク氏が買収したいのであれば、自分はオープンな姿勢だと述べた。記者団からの質問に答えた。トランプ氏は「私はＴｉｋＴｏｋのオーナーと会ったことがある」と述べ、買って半分を米国が保有するように誰かに言うことを考えていると語った。ＴｉｋＴ