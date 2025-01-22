Nell MackenzieCarolina Mandl[ロンドン ２１日 ロイター] - 第２次トランプ米政権が発足した足元でのヘッジファンドの動向が、投資銀行の調査ノートや業界データなどから明らかになってきた。注目されるのはドル高の継続が想定されている点だ。ＪＰモルガンの１３日付ノートによると、システマティック・トレンドフォロワーを含めたマクロ経済シグナルで取引するヘッジファンドは、ドル堅調に賭けるポジションを維持してい