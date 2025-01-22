アイドルグループ「ＳｎｏｗＭａｎ」が２２日、ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）に生出演した。この日デビュー５周年を迎え、初のベストアルバム「ＴＨＥＢＥＳＴ２０２０―２０２５」をリリース。事前の告知では、総合司会を務める安住紳一郎アナウンサーが「９人そろって出演していただく予定」と明かしていたが、スタジオで安住アナは「全員来てくれると聞いていたんですが…１、２…８人