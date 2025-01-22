マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター・イチロー氏（５１）が２１日（日本時間２２日）、米野球殿堂に選出された。ＭＬＢネットワークの番組内で発表された。メジャー史上最多６５２セーブを挙げたＭ・リベラ氏以来、６年ぶり史上２人目の満票選出はならなかった。引退後５年の有資格１年目。日米両方の殿堂に選ばれることもまた史上初の快挙となった。殿堂入りの式典は７月２７日にニューヨーク州クーパーズタウンで行わ