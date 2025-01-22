2025年1月20日、アメリカのトランプ次期大統領の就任式が行われました。昨年の選挙の頃から、「もしトラ」「ほぼトラ」「確トラ」といったメディア言葉が飛び交ったように、トランプ政権の予測不能性が取り沙汰されています。トランプ次期大統領の略歴ドナルド・トランプ（1946年6月14日-）は78歳。父フレッド・トランプはドイツ系アメリカ人、母マリー・アン・マクラウド・トランプはスコットランドで生まれ、アメリカに帰化しま