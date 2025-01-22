阪神は２１日、兵庫県西宮市内でスタッフ会議を開き、春季キャンプのメンバー振り分けを発表した。藤川球児監督（４４）は、１軍にあたる宜野座組に抜てきした２年目の山田脩也内野手（１９）、３年目の井坪陽生外野手（１９）ら若虎の成長に期待。その一方でチーム力向上へ、主力にも複数ポジションを練習させる方針を打ち出した。また、今春オープン予定の２軍施設「ゼロカーボンベースボールパーク」（兵庫県尼崎市）を視察し