2024年9月、3CEブランドの日本再上陸と同時に発売をスタートした｢シャインリフレクター｣。唇をナチュラルに彩る透け感と上品な輝きで、SNSを中心に話題となり、まるで｢#氷タンフルリップ｣のような仕上がりで大人気のアイテムです。今回、人気の高まりを受け、｢シャインリフレクター｣を購入した方に、専用リップホルダーのプレゼントキャンペーンを実施します。 洗練されたちゅるんリップ 価格:各1