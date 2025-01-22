元保護猫の女の子「サビちゃん」（取材時、推定5歳）。 2022年12月1日、長い時間を経て保護され、今は家族の温かな愛情に包まれながら暮らしています。【ビフォーアフター写真】お迎え当時はガリガリに痩せていた猫さん、現在は…見違えるほど変化しました！サビちゃんを迎え入れたのは、X（旧Twitter）ユーザー・Mさん（@mdr_1010）とそのご家族。家族の試行錯誤の末、サビちゃんとの新しい日々が始まりました。慎重なサビちゃん