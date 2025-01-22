私は30代の主婦、ヒナカです。夫（エイタ）と娘と3人暮らしをしています。2年ほど前に母を亡くし、しばらくは悲しみに暮れていました。そんな日々からようやく立ち直り、以前と変わらない穏やかな毎日を送っています。しかしひとつだけ、母が亡くなる前にはなかった困りごとがあります。最近になって伯母（母の姉）が頻繁に私に連絡をしてくるようになったのですが、伯母の話の内容というのが……私を悩ませている原因そのものなの