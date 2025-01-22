毎週月曜日から金曜日まで放送されているNHK連続テレビ小説『おむすび』（土曜日は1週間の振り返り）。1月23日放送の第79話では、ひみこ（池畑慎之介）を愛子（麻生久美子）が商店街の面々に紹介する。 参考：松井玲奈、“自然体”で放つ唯一無二の存在感『おむすび』で示すエンタメにおける重要性 歩（仲里依紗）が合コンに参加した第78話。 第79話では、糸島でスナックを営んでいるひみこが突然神戸にやって来て、愛