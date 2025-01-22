2期目に入ったトランプ大統領のもとで、アメリカの民主主義は、後退局面に入ったという悲観論も聞かれます。民主主義をテーマとした著書で知られる国際的な政治思想家、フランシス・フクヤマ氏に聞きます。【画像】「悪い前例が後世に」揺らぐリベラル民主主義…“世界的思想家”語るトランプ2期目日系3世のフクヤマ氏。アメリカの歴史でも極めて異例な返り咲き政権をどう予測するのでしょうか。政治思想家フランシス・フクヤマ