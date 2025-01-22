トルコ北西部ボル県カルタルカヤにあるスキーリゾートのホテルで２１日、火災が発生した/Mehmet Emin Gurbuz/Anadolu/Getty Images via CNN Newsourceイスタンブール（ＣＮＮ）トルコ北西部ボル県カルタルカヤにあるスキーリゾートのホテルで２１日、火災が発生し、トルコのイェルリカヤ内相によれば、少なくとも７６人が死亡し、５１人が負傷した。宿泊客の一部は炎や煙から逃れるために窓から脱出することを余儀なくされた。内相