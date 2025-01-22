アメリカのトランプ大統領は21日、中国からの輸入品に対して10％の関税をかけることを検討していると述べました。【写真を見る】【速報】トランプ大統領中国に10％の関税を検討トランプ氏は関税をかける理由について、中国が「合成麻薬のフェンタニルをカナダとメキシコに送っているためだ」と説明しています。トランプ氏は、アメリカで大きな社会問題になっている合成麻薬フェンタニルのまん延をめぐり、中国がカナダとメキシコ