【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：44,025.81 △537.98（1/21）NASDAQ：19,756.78 △126.58（1/21） 1.概況 昨日の米国市場は、主要3指数が揃って上昇となりました。20日に就任したトランプ大統領は、カナダとメキシコからの輸入品に対し2月から25%の関税を課す考えを示したものの、当初懸念された世界一律の即時関税引き上げには踏み込まず、株式市場では買いの安心感が広がりました。また、