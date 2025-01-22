落語家の笑福亭鶴瓶が主演を務める、映画『35年目のラブレター』(3月7日公開)のメイキング映像と場面写真が22日、公開された。映画『35年目のラブレター』同作は西畑保氏による実話をもとにした作品。読み書きのできない夫が35年間連れ添った妻に向けて書いた一通のラブレターにまつわるエピソードを描く。この度、笑福亭鶴瓶と原田知世が演じる西畑夫妻の出会いを、重岡大毅(WEST.)と上白石萌音が演じることが明らかに。2人は『溺