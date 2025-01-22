Steve Holland[２１日 ロイター] - トランプ米大統領は２１日、民間部門による人工知能（ＡＩ）インフラへの最大５０００億ドルの投資を発表した。同氏はソフトバンクグループ、米オープンＡＩ、米オラクルが「スターゲート」と呼ぶ合弁事業を始める計画で、米国でデータセンターを建設して１０万人以上の雇用を創出すると述べた。３社はスターゲートの他の出資者と共に、今後４年間で５０００億ドルを投資する計画で、このうち１