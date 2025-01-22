日本株ＡＤＲ・円換算終値軒並み上昇、銀行が高い 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） トヨタ2907（+31.5+1.10%） ホンダ1488（+10+0.68%） 三菱ＵＦＪ1950（+32+1.67%） みずほＦＧ4035（+72+1.82%） 三井住友ＦＧ3883（+78+2.05%） 東京海上5278（+23+0.44%） ＮＴＴ151（+0.6+0.40%） ＫＤＤＩ4821（-12-0.25%） ソフトバンク192（+0.6+0.31%） 伊