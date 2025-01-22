【本日の見通し】日本の利上げは織り込みも、上値はやや重いか 今週の市場でトランプ大統領就任に絡んで上下を見せたドル円は、昨日の海外市場で155円台での推移。不安定な動きを意識も、動きがやや落ち着いてきている。今のところ目立った言及のない対中関税についてのトランプ大統領の言及があればドル買いが進む可能性があるものの、ドル円に関しては日銀会合での利上げが織り込まれており、トランプ大統領警戒以外で