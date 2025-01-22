トランプ米大統領中国に対する10%の関税について協議している トランプ米大統領は中国に対する10%の関税について協議しているとコメント。 2月1日までにメキシコとカナダに25%、中国に10%の関税を課すと警告しているのはUSMCA（米国・メキシコ・カナダ）条約とはまったく関係がなく、米国へのフェンタニルの流入に関するものだと語った。