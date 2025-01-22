東京市場ピボット分析（主要国通貨） ドル円 終値155.52高値156.23安値154.78 157.69ハイブレイク 156.96抵抗2 156.24抵抗1 155.51ピボット 154.79支持1 154.06支持2 153.34ローブレイク ユーロドル 終値1.0428高値1.0435安値1.0342 1.0554ハイブレイク 1.0495抵抗2 1.0461抵抗1 1.0402ピボット 1.0368支持1 1.0309支持2 1.0275ローブレイク