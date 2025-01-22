マクドナルドは、2025年1月22日から「マックフルーリー ニューヨークチーズケーキ」を全国の店舗で販売します。トッピングはチーズケーキ風ソース＆甘酸っぱいベリーソース マックフルーリーは、濃厚でコクのあるソフトクリームに様々なトッピングやソースをミックスした、マクドナルドオリジナルのスイーツ。なめらかな口当たりとユニークな食感を堪能できる人気商品です。 「マックフルーリーニューヨークチーズケーキ」は、名