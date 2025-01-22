アメリカのトランプ新大統領は、ソフトバンクグループなど3社がAIインフラの構築のために、今後4年間で78兆円規模を投資する計画を発表しました。【映像】穏やかな笑顔を見せる孫正義氏とトランプ氏トランプ氏の演説にはソフトバンクグループの孫正義会長兼社長らが同席しています。トランプ氏は、ソフトバンクなど3社がAIのデータセンターを含む「次世代の進歩を支えるインフラを構築する」と説明しました。投資額はトランプ