中田秀夫監督による新作映画『事故物件ゾク 恐い間取り』が、今夏に全国公開されることが決定した。 参考：『禁じられた遊び』に感じたJホラーの原点“恐怖と笑いは紙一重”に向き合った一作に 本作は、実際に事故物件に住みつづける松原タニシの実体験による、シリーズ累計35万部を記録する著書『事故物件怪談 恐い間取り』シリーズ（二見書房）の最新作。2020年に公開された映画『事故物件 恐い間取り