２１日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５５円５２銭前後と前日に比べて１０銭程度のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１６２円１４銭前後と同５銭程度のユーロ高・円安だった。 ２０日に米大統領に就任したトランプ氏は選挙戦で掲げていた全面的な関税の発動を初日は見送り、実施への準備を進める措置にとどめた。同日の記者会見でカナダとメキシコに対