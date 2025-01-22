２２日の東京株式市場は主力株を中心に買い戻しの流れが継続し、日経平均株価は３日続伸となる可能性が高い。３万９０００円台前半から半ばを指向する強調展開が想定される。前日の欧州株市場は高安まちまちながらドイツの主要株価指数であるＤＡＸやフランスのＣＡＣ４０、英国のＦＴＳＥ１００などは揃って上昇、ＤＡＸとＦＴＳＥ１００についてはいずれも連日で史上最高値を更新している。トランプ米大統領が就任初日に関税引