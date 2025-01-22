中国のSNS・微博（ウェイボー）で21日、「高速鉄道の座席に付いている突起は一体何をするためのものか」との話題が注目を集めている。中国国営の中央テレビ（CCTV）はこの疑問を取り上げた上で、乗務員の話として「列車が終点に到着した後、進行方向を変える時に座席を反転させるが、この際に突起をつかんで回すことで楽に回転させることができる」と説明した。また、「もう一つ用途がある」とし、走行中に移動する乗客がつかまる